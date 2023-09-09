زلزال المغرب: برج ايفل يتضامن مع الضحايا بطريقته الخاصة

فلسطين اليوم

أعلن الديوان الملكي المغربي حدادا وطنيا في البلاد على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وتضامن العشرات من قادة الدول مع الملك محمد السادس فيما اعلن برج ايفيل عن تضامنه على طريقته الخاصة .

برج ايفل يتضامن

وقالت مصادر في باريس ان السلطات ستطفئ الانوار في برج ايفل الشهر الساعة 11 مساء حدادًا على أرواح ضحايا زلزال المغرب والذي تجاوز عددهم الـ 1100 قتيل.

دعم عالمي وتضامن مع ضحايا الزلزال

وتلقى العاهل المغربي محمد السادس عشرات الاتصالات من قادة العالم عبروا خلالها عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب المغربي جراء كارثة الزلزال .

وتلقى الملك اتصالات من الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، قبل أن يعطي تعليماته من أجل تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال وتقديم مختلف أشكال الدعم للمملكة، كما أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبه .

وارسل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال. كذلك السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الذي بعث بدوره، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمّر.

وأعربت الجزائر عن تعازيها لأسر ضحايا الزلزال بالمغرب، واعلنت في بيان لوزارة خارجيتها بأنها “تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وتتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق”.

على المستوى الدولي، اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن عن تضامنه مع المغرب وقال في البيان المنشور بالموقع الرسمي للبيت الأبيض، إن “إدارتي على اتصال بالمسؤولين المغاربة، إذ نحن نعمل بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في المغرب، كما أننا نقف على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي”.

وقدم بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، تعازيه لعائلات ضحايا الزلزال، وتلقى المغرب رسائل مؤازرة من مجموعة من الدول مثل روسيا والهند وألمانيا وفرنسا .