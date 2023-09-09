بحرية الاحتلال توقف قارباً لصيادين في بحر رفح

فلسطين اليوم

هاجمت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم السبت 9/9/2023، صيادين اثنين غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة، في محاولة لاعتقاليهما قبل تركهما.

وأفاد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين، أن بحرية الاحتلال أوقفت صيادين غرب ميناء رفح وحاولت اعتقالهما قبل أن تتركهمها وهما: ابراهيم موسى ابو جياب، وعلي حسن أبو جياب.

وكانت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت مساء اليوم، مراكب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالرصاص الحي.

وأفاد شهود عيان، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مسافة قريبة من ساحل بحر بيت لاهيا، مما اضطر الصيادين للخروج من البحر، خشية على حياتهم.

ويتعرض الصيادون بشكل شبه يومي لاعتداءات من بحرية الاحتلال الإسرائيلي.