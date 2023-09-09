في المغرب: الزلزال يسوي منازل قرية بالأرض ويظل مسجدها شامخاً

فلسطين اليوم

سويت غالبية منازل قرية دوار امرزكان بإقليم الحوز بالأرض وبقي مسجدها شامخا ولم يصبه اي ضرر ، ويؤكد نشطاء وانباء حكومية ان المنطقة تعرضت لدمار كبير

ودوار امرزكان هو دوار لا يبعد كثيرا عن بؤرة الزلزال منطقة إغيل، وهو ما ساهم في تعرضه لدمار كبير، وظهرت تشققات في اراضي القرية وتصدعات ارضية حيث أظهرت هذه الصور حجم الكارثة التي نجا منها مسجد القرية.

وتقع المنطقة على قمة جبلية وعرة اعاق موقعها الجغرافي والمسالك الطرقية تزيد من صعوبة وصول الإسعاف وعمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الى اكثر من 1000 قتيل ونحو 1200 جريح والاف المشردين فضلا عن تدمير مئات المنازل.



