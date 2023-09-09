تأجيل مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات "الكان" بسبب الزلزال العنيف

فلسطين اليوم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت 9/9/2023 عن تأجيل مباراة "أسود الأطلس" مع ليبيريا والتي كانت مقررة السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا "إلى وقت لاحق"، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

وكتب الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي".

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في كوت ديفوار، إذ حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزين على جنوب أفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها ثلاثة منتخبات بدلا من أربعة بعد استبعاد زيمبابوي.

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب المغرب، وحدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1037 قتيلا وإصابة المئات، بحسب وزارة الداخلية.

وفي السياق عينه، قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال قائلا: "أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب، البلد الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية مطلع العام. كل أفكار العاملين في فيفا تذهب إلى المتضررين، كما أقدم تعازي الصادقة لأسر وأقرباء الضحايا".