بالفيديو والصور استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب شمال الخليل

الساعة 08:53 م|09 سبتمبر 2023
مواجهات الخليل
مواجهات الخليل

فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم السبت 9/9/2023، فتى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في مواجهات اندلعت بمخيم العروب بالخليل بالضفة المحتلة.
وأفاد الهلال الأحمر، أن الفتى ميلاد منذر الراعي (١٧ عاماً) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في البطن بمخيم العروب شمال الخليل.

وذكر الهلال أن طواقمه حاول إنعاش القلب والرئتين بعد توقف النبض والتنفس له حيث جرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

شهيد مخيم العروب.jpeg
 

 فيما اعتدى مستوطنون على مواطنين ومتضامنين أجانب خلال تواجدهم في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في قرية كرمة جنوب المدينة.

قال رئيس مجلس قروي كرمة رأفت أبو شيخة، إن عشرات المستوطنين اعتدوا بالضرب على متضامنين أجانب ومواطنين وأصحاب الأراضي التي نصب فوقها مستوطنون خيمة قبل شهور تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين.