فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم السبت 9/9/2023، فتى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في مواجهات اندلعت بمخيم العروب بالخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، أن الفتى ميلاد منذر الراعي (١٧ عاماً) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في البطن بمخيم العروب شمال الخليل.

وذكر الهلال أن طواقمه حاول إنعاش القلب والرئتين بعد توقف النبض والتنفس له حيث جرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.





فيما اعتدى مستوطنون على مواطنين ومتضامنين أجانب خلال تواجدهم في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في قرية كرمة جنوب المدينة.

قال رئيس مجلس قروي كرمة رأفت أبو شيخة، إن عشرات المستوطنين اعتدوا بالضرب على متضامنين أجانب ومواطنين وأصحاب الأراضي التي نصب فوقها مستوطنون خيمة قبل شهور تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين.