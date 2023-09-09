مركز الجيوفيزياء المغربي: الزلزال الذي ضرب البلاد هو الأعنف منذ قرون

فلسطين اليوم- وكالات

قال المسؤول في المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، ناصر جابور، إن الزلزال الذي ضرب المغرب، هو الأعنف منذ قرون، وإن السكان على مساحة واسعة من البلاد شعروا به وتأثروا.

ولفت جابور بحسب وكالة أنباء المغرب، إلى أن الهزة التي حدد مركزها في إيغيل جنوب غربي مدينة مراكش، وصلت آثارها إلى مدن في محيط 400 كلم.

ولفت إلى أن مئات الهزات الارتدادية تلت الهزة الرئيسية، بلغت أقواها 6 درجات على مقياس ريختر، لكنها كانت أقل قوة من الرئيسية.

وأعلنت السلطات في المغرب، أن الزلزال الذي ضرب عددا من المدن مساء الجمعة، "تسبب في 1037 وفاة في حصيلة أولية".

وضرب الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت.

وطالب أهالي بعض القرى بالمغرب السلطات بإغاثتهم جراء انهيار مبان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.

ومن بين هذه القرى مولاي إبراهيم وإيجوكان وثلاثاء نيعقوب التابعين لمدينة آسني.

وأفادت مواقع مغربية محلية بوجود عالقين تحت الأنقاض، ونداءات استغاثة من أجل سرعة إنقاذهم، نتيجة انهيار المنازل على أصحابها في مراكش وتجمعات قرى تيسراس جنوب المغرب.

ونقل موقع هسبريس، عن مسؤولين قولهم، أن الأوضاع صعبة، ويوجد دمار كبير بفعل سقوط العديد من المنازل، ويصعب التنبؤ بعدد الضحايا.