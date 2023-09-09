طقس فلسطين: هل ستعود موجة الحر منتصف الأسبوع الحالي..؟

فلسطين اليوم

شهدت فلسطين يوماً شديد الحرارة أعاد أجواء طقس فلسطين للصيف الساخن على الرغم من اقتراب نهاية فصل الصيف.

واليوم السبت 09/09/2023، طرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، وتتراجع حدة الحر مع بقاء الطقس حاراً خبصة في ظل زيادة الرطوبة خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بصورة اضافية وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح على فترات وتظهر سحب منخفضة.

أما يوم غدٍ الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائماً جزئياً وصيفياً لطيفاً خلال ساعات النهار ورطباً غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً مساءً وليلاً.

والاثنين، تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لأيلول، ويكون الطقس غائماً صباحاً إلى مشمس حار نسبياً نهاراً، ومائلاً للبرودة ورطباً خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل.

والأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل.