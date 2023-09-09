مقتل شاب وإصابة امرأة بجروج جرجة بجرائم اطلاق نار في الداخل المحتل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قتل الشاب جهاد عودة أبو الروس فيما أصيب شابان آخران، جميعهم يبلغون 19 عاما من العمر، ببلدة تل السبع في النقب، فيما أصيبت امرأة بجراح حرجة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا مساء السبت.

في تل السبع، قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لمصاب عانى جروحا حرجة، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة وهما بوعيهما.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهم بعد فشل محاولات إنعاشه.

وفي أم الفحم، أصيبت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، بجراح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار.

ونقلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به