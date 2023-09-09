بالصور إصابة مواطن بكسور جراء اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

الساعة 07:35 م|09 سبتمبر 2023
مستوطنون
مستوطنون

فلسطين اليوم

 أصيب، مساء اليوم السبت 9/9/2023، مواطن بكسور جراء مهاجمة المستوطنين لأفراد عائلته قرب بلدة الخضر، جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وافاد اسلام شقيق المصاب أشرف علي غنيم، لمراسلنا، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أفراد الاسرة أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى إصابة شقيقه بكسور في القدمين.

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