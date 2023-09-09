فلسطين اليوم

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023- دعاء مستجاب في يوم المولد النبوي مع اقتراب موعد المولد النبوي يبحث الكثيرون عن رسائل تهنئة المولد النبوي 2023 ليتم ارسالها للأصدقاء والأحباب والأقارب، كما يبحثون عن أدعية للدعاء بها خلال يوم المولد النبوي.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023- دعاء مستجاب في يوم المولد النبوي

يهتم المسلمون في كل مكان بإرسال تهنئة لبعضهم البعض لاستقبال المولد النبوي، ومن أجمل عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 :

- كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- في ذكرى ميلاد الجبيب نذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب.

- برائحة الورد المحمدية تتولد أنوار جديدة يا من تحب وتعشق الزهور كل عام وانت أحب وأقرب إلى الرسول، كل مولد نبوي وأنت بخير وصحة وعافية.

- دعونا نصلي ونسلم عليهم في يوم مولده فهو الحبيب المصطفى محمد.

- اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة.

- أنار الكون في يوم مولده اللهم أنر حياتكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

- أرسل لكم رسالة مكتوبة على وجه القمر فيها صلوا على النبي في مولده..

- اللهم بلغنا وإياكم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه.

- وددت أن أكون أول المهنئين بحلول مولد نبوي جديد يحمل في طياته الخير والبركة لي ولكم كل عام وانت بخير.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023- دعاء مستجاب في يوم المولد النبوي







دعاء المولد النبوي الشريف 2023

وكان أكثر ما يحب أن يفعله الرسول في يوم مولده هو الصلاة وكثرة الدعاء، كما أنه كان يحمد الله على نعمه وفضله، وأنه مد في عمره عاما جديدا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصوم في هذا اليوم، ويتساءل الكثير عن دعاء المولد النبوي وتهنئة المولد النبوي 2023.

وعن دعاء المولد النبوي :

- اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

- اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

- من أدعية المولد النبوي الشريف 2022، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

- اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

- اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونًا ومعينًا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.

تسمية





دعاء المولد النبوي الشريف 2023

.- اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

- اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

تهنئة المولد النبوي الشريف

ويمكن ارسال عدد من الأدعية التي قدمناها في دعاء المولد النبوي، كرسالة تهنئة المولد النبوي 2023 حيث أن أفضل ما يهادي به المسلم أخيه الدعاء له وتمني الخير.

- اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

- يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 وتهنئة المولد النبوي مكتوبة

يحين موعد إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، وهو الموافق 27 سبتمبر 2023، وحول حقيقة ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الأربعاء إلى الخميس وضمها لأيام الإجازة الأسبوعية فلم يتم إصدار تصريحات من مجلس الوزراء حول هذا الشأن.