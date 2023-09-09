خارجية الاحتلال: فقدان الاتصال مع 37 "إسرائيلياً" في المغرب

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أنّ عددًا من "الإسرائيليين"، قُطع الاتصال بهم في المغرب، عقب الزلزال المُدمّر، الذي ضرب البلاد .

وذكرت الخارجية، في بيان، مساء اليوم السبت، عن فقدان الاتصال "مع 37 "إسرائيليا"، من أصل 402 يمكثون في المغرب"، مشيرة إلى أنها "تقوم بالتواصل مع عائلاتهم والجهات المغربية".

وأشارت إلى أنه "لم يبلغ، حتى الآن، عن إصابة مواطنين إسرائيليين من جراء الزلزال".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اليوم، السبت، إلى ألف و37 قتيلا و721 جريحا؛ حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر حصيلة لها.

يذكر أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، ومركزه يقع في إقليم "الحوز" جنوبي غرب مدينة مراكش، التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.