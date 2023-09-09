خريشة يهاجم السلطة: الاعتقالات السياسية للمقاومين والطلبة ستجر لفتنة داخلية

فلسطين اليوم

هاجم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، اليوم السبت 9/9/2023، أجهزة أمن السلطة بعد اعتقال الطلاب والمقاومين، لافتاً إلى أن هذه الحالة تجر إلى فتنة داخلية فلسطينية.

وقال خريشة في تصريح صحفي لـ"شبكة قدس": "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لانتهاكات مستمرة من الاحتلال تخرج علينا فئة من أبناء جلدتنا وتعتقل الطلاب والمقاومين، وهذه حالة خطرة تجرّنا إلى فتن داخلية فلسطينية".

جاءت تصريحات خريشة بعد الاعتداء على وقفة طلابية رافضة للاعتقال السياسي في جامعة القدس.

وتواصل السلطة وأجهزتها الأمنية سياستها التعسفية بحق الطلاب والمقاومين لا سيما كوادر حركة الجهاد الإسلامي، باعتقالهم والاعتداء عليهم، والزج بهم داخل سجونها، بشكل مرفوض من كافة القوى والفصائل.

وأصيب الطالب عبد الرحمن عبد اللطيف بجروح خطيرة في رأسه وعينه؛ جراء اعتداء عناصر بلباس مدني على مؤتمر صحفي طلابي أمام جامعة القدس في أبو ديس؛ رفضاً لاعتقال ممثل الكتلة الإسلامية مهند قفيشة وتنديداً بالاعتقال السياسي.