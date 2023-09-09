الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت9/9/2023م، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل المواطن أمين شتيوي.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان في البلدة وقوات الاحتلال، اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان ما أسفر عن إصابة العديد منهم بالاختناق.