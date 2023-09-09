فلسطين اليوم

ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، يتساءل الكثيرين من محبي الهواتف المحمولة وخاصة هواتف ايفون بشكل دائم ومستمر على جديد عالم الايفون، ايفون 15 برو ماكس والذي تعكف الشركة على اصدار التحديث الجديد والجوال ايفون 15 برو ماكس، والذي من المتوقع أن يشهد بمواصفاته ثورة في عالم التكنولوجيا، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث مواصفات ايفون 15 برو ماكس وسعر ايفون 15 برو ماكس وموعد نزوله، وذلك تماشيا مع عمليات البحث المكثفة والمتواصلة عبر محرك قوقل والتي شهد خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة عن مواصفات ايفون 15 برو ماكس.

مواصفات ايفون 15 برو Max

وفي مقالنا ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، وظهرت العديد من التقارير عن مواصفات iPhone 15 ايفون 15 رغم مرور أسابيع على إطلاق شركة آبل سلسلة هواتف ايفون 14، حيث ينتظر المستخدمين مجموعة من أبرز المميزات والمواصفات المتوقعة في ايفون 15 أو الجيل القادم من ايفون للعام المقبل 2023، أبرزها استبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C، بالإضافة لتزويد جميع هواتف iPhone 15 بميزة الجزيرة التفاعلية الجديدة Dynamic Island التي قدمتها هذا العام في هاتفيها الأقوى ايفون 14 برو و14 برو ماكس، ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس

ايفون 15 برو ماكس

ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، وأعلنت شركة آبل عن موعد طرح إصدار أيفون 15 برو ماكس IPHONE 15 PRO MAX، حيث أنه من المتوقع أن يتم طرحه في منتصف شهر سبتمبر من العام الحالي 2023.

وبعد الإعلان عن موعد إصدار الهاتف الجديد iPhone 15، بدأ الكثيرون يستفسرون عن سعر هذا الجهاز الذي سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة آبل في غضون بضعة أسابيع في منتصف سبتمبر، ومع ذلك فإن مفاجأة قد تصدم البعض هي أن سعر الهاتف سيكون الأعلى منذ إصدار الجيل الأول من iPhone في عام 2007، ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس





متى ينزل ايفون 15

ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، ومن المتوقع أن تقوم شركة Apple بالكشف عن iPhone 15 في الثاني عشر أو الثالث عشر من سبتمبر المقبل، ويأتي هذا الإعلان خلال الحدث السنوي الذي تُقيمه الشركة في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، ويعتبر هذا الحدث الكبير مناسبة مميزة يستغلها Apple للإعلان عن أحدث إصدار من iPhone، ومن المتوقع أيضا أن يكون iPhone 15 متاحا في الأسواق بحلول الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، وينتظر المستخدمون بشغف هذا الهاتف الذكي الجديد ويأملون في رؤية التحسينات والمزايا الجديدة التي ستُقدمها Apple في هذا الجهاز، وتبقى مواصفات وميزات iPhone 15 سرية حتى الآن، ونحن بانتظار إعلان الشركة الرسمي للتفاصيل الكاملة حول هذا الإصدار الجديد، ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس

سعر ايفون 15 برو Max

وفي مقالنا ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، فإن شركة أيفون العالمية تقدم أكثر من فئة حديثة في الهواتف الذكية، حيث إن يوجد إعلان عن الإصدار الجديد آيفون 15، وسوف يكون هناك سلسلة من الإصدار تختلف أسعارها وفق ما تحدده الشركة، ونتناول بعض الأسعار المتوقعة في الجدول الآتي: ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس

نوع الهاتف السعر بالدولار الأمريكي أيفون 15 برو 1099 أيفون 15 بلس 899 أيفون 15 799

سعر ايفون 15 برو max بالدولار

وضمن مقالنا ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، فقد أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن "آيفون 15"، وذلك في يوم 12 سبتمبر أو 13 سبتمبر المقبل، وذلك تزامنُا مع الحدث الثانوي الذي يقام في مقر شركة آبل الرئيسي في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، مستغلة بذلك الحدث الضخم في الإعلان عن آيفون 15، كما أن من المتوقع ايضا توافر آيفون 15 في الأسواق بحلول 22 سبتمبر المقبل، ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس

مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس

وأخيرا سنوضح لكم متابعينا الكرام ، ايفون 15 برو ماكس- مواصفات ايفون 15 برو ماكس، فإن شركة أيفون، قد أعلنت مواصفات iPhone 15 pro max التي تتمثل فيما يلي:

نظام الهاتف IOS17.

معالجة مركزية سداسية Apple A17Bionic.

مقاوم للغبار والصدأ.

حجم سعة البطارية: 1460 مللي أمبير.

نوع الشاشة: Super Retina XDR OLED، دقة تصل إلى 2532*1170 بكسل

الأبعاد: 8,2 مللي متر عمق، و74,3 مللي متر عرض، و165,5 مللي متر طول.

شاشة قد تصل درجة سطوعها إلى iPhone 15 s1200 شمعة.

كاميرا دقتها عالية الجودة.

قد تم تطوير عملية الشحن، والعمل بقوة 35 watt لكل ثانية

موعد نزول ايفون 15 برو max

وفي نهاية مقالنا ايفون 15 برو ماكس-مواصفات ايفون 15 برو ماكس، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم مواصفات وأسعار ايفون 15 برو ماكس-مواصفات ايفون 15 برو ماكس.