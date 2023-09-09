برهان: يجب تصنيف الدعم السريع "جماعة إرهابية"

فلسطين اليوم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت9/9/2023م، أنه وجّه باستيعاب "كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن".

وقال البرهان، في كلمة له بولاية النيل الأزرق، نشرتها القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على "فيسبوك":" إن الجميع شاهد على جرائم مليشيا الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية".

وأضاف أن "كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبا به"، مؤكدا أن "الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الأوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته".

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر الأربعاء الماضي، مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات "الدعم السريع". وأمر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى في السودان، بوضع القرار موضع التنفيذ العاجل.