الكشف عن سبب التوقف (المؤقت) لفيزا تركيا بغزة

فلسطين اليوم

كشف مدير عام شركة "باسبورت" بالضفة الغربية، علاء دعاس، اليوم السبت 9-9-2023، عن سبب التوقف المؤقت من الشركة في قبول طلبات المواطنين في قطاع غزة للحصول على "فيزا" للسفر إلى تركيا".

وقال دعاس في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "السبب في وقف طلبات المواطنين في الحصول على تأشيرة السفر إلى تركيا، هو الإقبال الشديد على التأشيرات من المواطنين، والازدحام الكبير من الأشخاص على المكتب فرع غزة، وما نجم عنه بوقوع إصابات".

وأضاف أن هذا القرار أتخذ بعد إخبار السفارة التركية في مدينة القدس المحتلة.

وأشار دعاس، إلى أن السفير التركي بفلسطين، سيخرج في الساعات المقبلة القليلة إعلانًا جديدًا بخصوص الفيزا التركية.

ودعا المدير، المتقدمين للفيزا، الالتزام بالشروط وآلية التقديم وإحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة عند التقديم، وهي متوفرة على موقع الشركة الالكتروني، وذلك تجنبًا للازدحام.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس واليوم، مقاطع فيديوهات مصورة، تظهر تجمع مئات الشبان أمام مقر شركة "باسبورت" في مدينة غزة، للتسجيل والحصول على فيزا تركيا.

وبيّنت هذه المقاطع، وقوع إصابات بجروح بين صفوف المتقدمين، عقب حدوث إشكالية بينهم، أمام مقر الشركة، وكانت احصائية غير رسمية، قد أشارت، في وقت سابق، أنه تم تسجيل 19 ألف شخص للسفر إلى تركيا خلال أسبوع واحد.