الأسطل لـ"فلسطين اليوم": أنهينا ترتيبات موسم العمرة... وهذا موعد انطلاق الرحلة الأولى

فلسطين اليوم

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة محمد الأسطل، اليوم السبت9/9/2023م، إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لبدء موسم العمرة لقطاع غزة للعام الهجري 1445هـ.

وقال الأسطل خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الجمعية أنهت استعداداتها مع وزارة الأوقاف لبدء موسم العمرة لأهالي قطاع غزة، والمقرر انطلاق أولى رحلاته الشهر المقبل أكتوبر/ تِـشْرِين الأول".

وأشار إلى أن موعد الرحلة الأولى لم يحدد بعد في أي يوم من شهر أكتوبر، مبيناً أن الجمعية والوزارة على تواصل مع شركات الطيران لمعرفة ذلك.

وبشأن سعر رحلة العمرة، بين الأسطل أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تسعيرة العمرة للعام الهجري 1445هـ، متوقعاً أن تكون التسعيرة مشابهة لموسم العمرة الماضي وربما أقل.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة توقيع اتفاقية مع شركتي نقل بري للمعتمرين من معبر رفح لمطار القاهرة والعكس، في إطار التجهيزات لموسم العمرة 1445هـ.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت في شهر يوليو الماضي بدء موسم العمرة بعد تنظيم "ناجح" لموسم الحج.