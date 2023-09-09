الجزائر تفتح مجالها الجوي لإغاثة منكوبي زلزال المغرب

فلسطين اليوم

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أنها فتحت مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وأبدت الجزائر، في بيان، عن استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.

واكد البيان، أن الجزائر فتحت المجال الجوي وسمحت بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة.

وقدمت الجزائر، تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، حيث بلغ عدد القتلى 822 قتيلا وإصابة ما يزيد عن 670 شخصًا.

وأضافت أنها: "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

يُشار إلى أن الجزائر قررت في 24 أغسطس 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب خلافات على عدة ملفات، أبرزها قضية الصحراء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة.

وشمل قرار قطع العلاقات وقف حركة الطيران بين البلدين الجارين.