خسائر الجيش الاوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مجموع ما تم تدميره ضد الجيش الاوكراني، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أن الجيش الروسي دمر نحو 467 طائرة، 248 مروحية، 6540 طائرة بدون طيار، و436 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11742 دبابة ومدرعة أخرى.

إضافة إلى تدمير 1149 راجمة صواريخ، و6306 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و12840 مركبة عسكرية خاصة.

وأشارت أن القوات الروسية تمكنت من قتل 5400 جندي اوكراني مع ضربات جوية وصاروخية مكثفة ضد مواقع القوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الأخير..