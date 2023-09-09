سرايا القدس تعلن استهدافها حاجزين للاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم السبت9/9/2023م، مسؤوليتها عن استهداف حاجزين للاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في مدينة طولكرم في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز تسناعوز الساعة 07:00 وحاجز عناب الساعة 07:20 صباح اليوم بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

واعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، بتعرض أحد حواجزه العسكرية في مدينة طولكرم لعملية إطلاق نار.

وأكد المتحدث باسم جيش العدو في تصريح صحفي:" تعرض حاجز للجيش في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من عمق مدينة طولكرم وردت القوة التي كانت في المكان على مصدر إطلاق النار، وباشرت بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين، لا إصابات".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ مقاومون فلسطينيون 28 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار

يشار إلى أن عمليات اطلاق النار زادت من حدتها خلال الفترة الماضية، رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.