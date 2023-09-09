اختراق هواتف لأعضاء "إسرائيليين" في (الكنيست) مدة 15 دقيقة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن هواتف محمولة لأعضاء إسرائيليين في (الكنيست) تعرضت للاختراق.

وأوضح موقع والا العبري، بأن مجهولين اخترقوا الهواتف المحمولة لهؤلاء الأعضاء، حيث تم قطع اتصال 15 عضوًا في (الكنيست) من حزب "ييش عتيد"، بما في ذلك زعيم المعارضة "يائير لابيد"، عن حساباتهم على تطبيق WhatsApp>

وأضاف أن المخترقين لا يمكنهم الوصول إلى المحتوى الموجود في التطبيق.

وأشار إلى أن جهاز الامن العام المعروف بـ"الشاباك" يقوم بالتحقيق.