مشاهدة بث مباشر لأحداث زلزال مراكش في المغرب على قناة المغربية 2023

مشاهدة بث مباشر لأحداث زلزال مراكش في المغرب على قناة المغربية الإخبارية 2023 ، وبسبب ارتفاع عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير قام فريق فلسطين اليوم الاخباري على الفور في اعداد هذه المقالة التي جرى نقلها وتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة حتى يتمكن الجميع من التعرف عليها على طبيعة وخسائر وكل ما يدور عن هذا الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والاصابات وترك آلاف أخرين بلا مأوى وسط تحذيرات من هيئة المسج الجيولوجي الأمريكي من وقوع هزات جديدة في الوقت القصير .

ونؤكد لكم في هذه المقدمة بأنكم سوف تتعرفون على ورابط مشاهدة بث مباشر أحداث زلزال مراكش في المغرب على قناة المغربية الإخبارية 2023 عند قراءة جميع سطور هذه المقالة التي تحمل في طياتها الكثير من المعلومات عن هذا الحدث الجلي العصيب وكل ما عليكم الان من بعد ذلك الاستمرار في قراءة جميع التفاصيل وهي التالي:

ولقد وضع لكم فريق ا لموقع تردد هذه قناة المغربية الاخبارية على القمر الصناعي النايل سات وهو الآتي:

11474 (v)

11514 (v)

12683 (v)

10873 (v)

الاستقطاب عمودي

تصحيح الخطأ: 3/4

ولقد وضع لكم فريق الموقع في هذه المقالة رابط مشاهدة بث مباشر زلزال المغرب 2023 ويمكنكم الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــا ومنه يمكنكم مشاهدة احداث واخبار زلزال المغرب بكل اريحية تامة .

ونواصل معكم تقديم التفاصيل الكاملة التي نتحدث فيها عن تردد القناة المغربية الإخبارية 2023 على النايل سات ، وفي هذه السطور فقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت 9/9/2023، الخسائر المرتبطة بالزلزال الذي ‏ضرب المغرب، " إلى "خسائر كبيرة محتملة".‏

وبحسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي ، فإن هناك احتمالا بنسبة 34% أن يكون ما بين 100 إلى 1000 شخص قد لقوا حتفهم بعد الزلزال القوي، الذي وقع أمس الجمعة.

ومن المحتمل وقوع أضرار جسيمة ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق ، وفقًا لهيئة المسح ، الذي أشارت إلى أنه "على الرغم من وجود بعض الهياكل المقاومة، إلا أن المباني الأكثر عرضة للخطر هي الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين".

وفي خضم هذه المعلومات التي نتحدث فيها عم زلزال مراكش اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 ، إذ أنه "من المعروف أيضا أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط تنتج موجات تسونامي كبيرة ومدمرة".

وقالت الهيئة ، إن أحد الزلازل التاريخية الأكثر شهرة داخل البيانات غير الآلية بحوالي 8.0 ريختر"، و"يُعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 حدث داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق.

ويحدد هذا الصدع الحدود بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية، قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال .

وبحسب مواقع إخبارية مغربية ، فإن أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ أكثر من قرن.

At least 632 people died due to devastating earthquake in Morocco.#Morocco #زلزال_المغرب pic.twitter.com/ojoDdIf5lU