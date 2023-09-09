مباشر : تردد قناة المغربية الاخبارية 2023 نايل سات متابعة زلزال المغرب

فلسطين اليوم

تردد قناة المغربية الاخبارية الرسمية 2023 على النايل سات لمتابعة أحداث زلزال المغرب ، وفي الإحصائية الأخيرة عند تمام الساعة الحادية عشر صباحًا فقد ارتفع عدد ضحايا هذا الزلزال إلى 822 قتيلاً و672 مصابًا فيما لا يزال المئات المفقودين تحت الأنقاض كما وخلف دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمباني السكنية وهذا الامر دفع الملايين في الوطن العربي في البحث عبر جوجل الشهير من أجل الوصول إلى تردد القنوات المغربية الإخبارية كما ودفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة .

وفي خضم ارتفاع عمليات البحث على جوجل سارعنا في نشر هذه المقالة التي تمكنكم بكل اريحية تامة من التعرف على تردد قناة المغربية الاخبارية الرسمية 2023 على النايل سات وعرب سات وبعد هذه المقدمة يوجد كامل التفاصيل ما فيها خطوات ضبطتها وفي الاسفل وضعنا لكم باقي المعلومات وهو التالي: .

تردد قناة المغربية الاخبارية 2023 على النايل سات

ولقد وضع لكم فريق ا لموقع تردد هذه قناة المغربية الاخبارية على القمر الصناعي النايل سات وهو الآتي:

11474 (v)

11514 (v)

12683 (v)

10873 (v)

الاستقطاب عمودي

تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة المغربية الاخبارية

أولا: مجلة بحر .

ثانيًا: واش فهمتونا .

ثالثا: برنامج عقبالك .

رابعا: الناقد .

خامسا: الدين والناس .

سادسا: برنامج المداولة .

سابعا: ايقاعات خالدة .

ثامنا: في ظل الإسلام .

تاسعا: صحتنا جميعاً .

عاشرًا: برنامج الرواد .

الحادية عشرة: مشارف .

مشاهدة بث مباشر زلزال المغرب 2023

ولقد وضع لكم فريق الموقع في هذه المقالة رابط مشاهدة بث مباشر زلزال المغرب 2023 ويمكنكم الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــا ومنه يمكنكم مشاهدة احداث واخبار زلزال المغرب بكل اريحية تامة .

زلزال المغرب بث مباشر

ونواصل معكم تقديم التفاصيل الكاملة التي نتحدث فيها عن تردد القناة المغربية الإخبارية 2023 على النايل سات ، وفي هذه السطور فقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت 9/9/2023، الخسائر المرتبطة بالزلزال الذي ‏ضرب المغرب، " إلى "خسائر كبيرة محتملة".‏

وبحسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي ، فإن هناك احتمالا بنسبة 34% أن يكون ما بين 100 إلى 1000 شخص قد لقوا حتفهم بعد الزلزال القوي، الذي وقع أمس الجمعة.

ومن المحتمل وقوع أضرار جسيمة ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق ، وفقًا لهيئة المسح ، الذي أشارت إلى أنه "على الرغم من وجود بعض الهياكل المقاومة، إلا أن المباني الأكثر عرضة للخطر هي الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين".

خسائر زلزال المغرب

سبب وقوع زلزال المغرب

وفي خضم هذه المعلومات التي نتحدث فيها عم زلزال مراكش اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 ، إذ أنه "من المعروف أيضا أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط تنتج موجات تسونامي كبيرة ومدمرة".

وقالت الهيئة ، إن أحد الزلازل التاريخية الأكثر شهرة داخل البيانات غير الآلية بحوالي 8.0 ريختر"، و"يُعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 حدث داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق.

ويحدد هذا الصدع الحدود بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية، قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال .

وبحسب مواقع إخبارية مغربية ، فإن أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ أكثر من قرن.

At least 632 people died due to devastating earthquake in Morocco.#Morocco #زلزال_المغرب pic.twitter.com/ojoDdIf5lU — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) September 9, 2023

وأشارت هذه المواقع إلى أن المغرب لم منذ عام 2004 كارثة مماثلة، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة الحسيمة الساحلية.

يشار إلى أنه في العصر الحديث فقد ووقع أسوأ زلزال في المغرب عام 1960 بالقرب من مدينة أغادير الغربية وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على جميع التفاصيل الخاصة تردد قناة المغربية الاخبارية الرسمية 2023 على النايل سات ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .