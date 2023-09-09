فلسطين اليوم

دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال، بعد الزلزال الذي ضرب المغرب العربي ومن قبله تركيا وسوريا، حتي زادت عمليات البحث على دعاء الزلازل والهزات الأرضية، من قبل كافة رواد مواقع السوشيال ميديا في الوطن العربي والعالم بشكل عام، دعاء الزلزال والهزات الأرضية ، وما زاد من الطلب على دعاء الزلازل والهزات الأرضية من قبل المسلمين بشكل محدد، دعاء الزلزال والهزات الأرضية وكون عمليات البحث كثيرة ولا تزال متواصلة وتتصدر محرك قوقل العالمي، سنخصص لكم متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن دعاء الزلزال والهزات الأرضية وذلك تماشياً مع طلبات البحث عبر محرك بحث قوقل عن دعاء الزلزال والهزات الأرضية.

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دعاء الزلزال والهزات الأرضية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الليلة الماضية، إلى 820 قتيلاً و672 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم السبت: "إنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".

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وأضافت: "أسفرت الهزة أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، مبينةً أن القوات المسلحة والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تسخير جميع الإمكانيات من أجل تقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار"، دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال

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دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال، ومن جانبها، قالت مصادر صحفية: "حتى الآن لا توجد حصيلة نهائية لأعداد الضحايا التي خلفها الزلزال الذي ضرب مراكش أمس الجمعة، مشيرةً لتعبئة واسعة من طرف السلطات في المناطق المتضررة ومن سكان تلك الأقاليم، وسط حالة من التضامن الكبير.

وأوضحت المصادر، أن هناك خلايا أزمات تتواجد في الأماكن المنكوبة من أجل تقديم المساعدات ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي القريبة، وأشارت إلى أن بيان وزارة الداخلية المغربية تحدث عن أعداد الوفيات والإصابات ولم يتحدث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض حتى الآن. دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال

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دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال، وأكدت المصادر الصحفية، أن تلك الأرقام التي نشرت لضحايا الزلزال مرشحة للزيادة نظرا لقوة الهزة الأرضية.

ومن ناحيتها، ناشدت السلطات الصحية في المغرب المواطنين للتبرع بالدم إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش آسفي، دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال

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وفي مقالنا دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال، من أدعية الزلزال والهزات الأرضية، سنرفق لكم بعضا من أدعية الزلزال والهزات الأرضية:

اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين

اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا

دعاء للحفظ من الزلازل

يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك

اللهم إني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد

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وفي مقالنا دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال، سنرفق لكم مقطع فيديو عن دعاء الزلزال والهزات الأرضية- أفضل أدعية الزلزال.