"برشلونة": بالدي ليس للبيع

فلسطين اليوم

كشف تقرير صحفي، عن كواليس رفض برشلونة، إبرام صفقة تبادلية مع نظيره مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد استفسرت إدارة مانشستر سيتي عن إمكانية التعاقد مع أليكس بالدي ظهير البارسا.



وتابعت "المان سيتي حاول التوصل إلى اتفاق يرضي برشلونة، مع إمكانية تبادل اللاعبين لإقناع البارسا بترك بالدي".



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يرحب بطلب مانشستر سيتي، رغم الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه النادي الكتالوني، لكنه يرى أن بالدي حاضر ومستقبل البارسا.



وأوضحت أن برشلونة لم يسمح بالمفاوضات أو معرفة الأرقام التي كان ينوي مانشستر سيتي عرضها لضم بالدي البالغ من العمر 19 عاما.



ويرتبط بالدي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، ويسعى البلوجرانا لحسم عملية التجديد في أقرب وقت.