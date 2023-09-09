عملية إطلاق نار تستهدف حاجزاً عسكريًا للاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت9/9/2023م، تعرض حاجز عسكرى "إسرائيلي" لعملية إطلاق نار في مدينة طولكرم بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم جيش العدو في تصريح صحفي:" تعرض حاجز للجيش في وقت سابق اليوم لإطلاق نار من عمق مدينة طولكرم وردت القوة التي كانت في المكان على مصدر إطلاق النار، وباشرت بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين، لا إصابات".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ مقاومون فلسطينيون 28 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار

يشار إلى أن عمليات اطلاق النار زادت من حدتها خلال الفترة الماضية، رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.