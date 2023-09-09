كيف نجا رونالدو من الطرد بعد إصابته لحارس سلوفاكيا؟

فلسطين اليوم

نجا كريستيانو رونالدو، من تلقي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من لقاء البرتغال ضد سلوفاكيا الذي أقيم يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2024".

وفي الدقيقة 60، مرر برونو فرنانديز كرة عرضية داخل منطقة جزاء سلوفاكيا، لتتجاوز المدافعين وتستقر أمام رونالدو، الذي حاول مقابلتها بتسديدة مباشرة، لكن محاولته باءت بالفشل.

وارتطمت الكرة بقدم رونالدو لتطول عليه، وحاول "الدون" اللحاق بها قبل وصول حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا إليها، وانزلق لخطف الكرة وتحويلها إلى الشباك، لكن قدمه ارتطمت بوجه الحارس.

ولحسن حظ رونالدو، فقد اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه ولكنه سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورغ الاثنين بسبب تراكم البطاقات.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدف دون رد حمل توقيع برونو فيرنانديز في الدقيقة 43.

وهذا الانتصار الخامس لزملاء رونالدو ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

في المقابل، تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الثاني وهو ذات رصيد لوكسمبورغ التي تغلبت 3-1على ضيفتها إيسلندا، فيما رفعت البوسنة والهرسك رصيدها إلى ست نقاط بعد الفوز على ليشتنشتاين 2-1.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">صور | تدخل قوي من رونالدو على حارس منتخب سلوفاكيا يكلفه البطاقة الصفراء <a href="https://t.co/SNxpKh8uO7">pic.twitter.com/SNxpKh8uO7</a></p>— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) <a href="https://twitter.com/ADSportsTV/status/1700242322141725115?ref_src=twsrc%5Etfw">September 8, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



