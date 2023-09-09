فلسطين اليوم

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، هذه العبارة هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، تتصدر محرمات البحث، بعد أن زادت التكهنات حول والتوقعات والأحاديث التي تخص صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بدأ المستفيدون من برنامج الدفعات النقدية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، بالسؤال عن، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قريباً.

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام، الفقر المدقع الذي يعاني منه هؤلاء المستفيدون من الدفعة النقدية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جهات أخرى كالاتحاد الأوروبي، يدفعهم للبحث باستمرار عن موعد شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، الأمر الذي يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر الإجابة عن سؤال، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، قبل نحو شهر، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله على لسان وزيرها أحمد مجدلاني عن صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون، لكن الفرحة لم تدم بسبب صرف 100 دولار فقط لأكثر من عشر آلاف أسرة، ما دفعهم للغضب والاستنكار جراء ذلك، لأنهم كانوا يأملون بتلقي الدفعة كاملة، لكنهم اليوم يتساءلون عن، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، وفي العادة تستفيد الأسر المدرجة على كشوفات الشؤون الاجتماعية 4 مرات كل عام، إذ يتم الدفع لهم مرة كل 3 أشهر، مبلغ من 750 شيكلاً، ويصل إلى 1800 شيكل، حسب الوضع الاجتماعي للأسرة وعدد المرضى والعاجزين وكبار السن إلخ من المعايير، لكن السلطة باتت تتعنت بالصرف لهم وأحيانا يمر العام دون تلقي أي دفعة نقدية، حتى اللحظة لم ترد معلومات عن صرف دفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية.

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، هل يوجد دفعة جديدة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة.