الجهاد الإسلامي: نواسي الشعب المغربي بضحايا الزلزال المؤلم ونتضامن معه في هذه المحنة

فلسطين اليوم

أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، عن بالغ العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب المملكة المغربية، وأوقع عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين.

وقالت الحركة في بيان لها: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يشفي جميع الجرحي ويربط على قلوب المكلومين، وأن يحفظ المغرب وشعبها الشقيق من كل مكروه وسوء".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الليلة الماضية، إلى 632 قتيلاً و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

نص البيان كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نواسي الشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال المؤلم ونتضامن معه في هذه المحنة

تعرب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن بالغ العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب المملكة المغربية، وأوقع عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يشفي جميع الجرحي ويربط على قلوب المكلومين، وأن يحفظ المغرب وشعبها الشقيق من كل مكروه وسوء.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 23 صفر 1445هـ، 9 سبتمبر 2023م