بينهما القياديان "الأخرس وخلف".. ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

فلسطين اليوم

يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، اليوم السبت 9-9-2023، ومن بينهم القياديين في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، وسلطان خلف، بالإضافة للأسير كايد الفسفوس.

وقال نادي الأسير في بيان له أمس: "إن المعتقل القيادي في "الجهاد الإسلامي" سلطان خلف (42 عاماً) من بلدة برقين غرب جنين، يُضرب عن الطعام منذ 37 يوما؛ رفضًا لاعتقاله الإداري، ويواجه تدهوراً مستمراً على وضعه الصحي، إذ يُحتجز في زنزانة "بعيادة سجن الرملة".

وأضاف النادي: "أن الوضع الصحي للمعتقل خلف صعب، إذ يعاني من تقيؤ، ووصل إلى حد تقيؤ الدم، وضعف في النظر، وأوجاع شديدة في الرأس، ودوخة وصعوبة في الوقوف، ويتنقل بوساطة كرسي متحرك".

كما أشار إلى أن تخوفات كبيرة تزداد على مصير القيادي خلف، حيث تمارس "إدارة سجون الاحتلال" بحقه ضغوطات كبيرة، منها تناول الطعام أمامه، ومحاولة إيصال رسائل إليه بأنه وحيد، وشعبه لن يقف معه.

وحمّل النادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل خلف وكل المضربين وحياتهم.

وشرع المهندس سلطان خلف، بالإضراب منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة أشهر، علمًا أنه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، استمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وبدوره، يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين إضرابه منذ 17 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020.

وكان شرع القيادي الأخرس بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".

وفي ذات الإطار، أكد النادي، أن الأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عامًا) يُضرب منذ 37 يومًا، والمعتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.

وأوضح أن الأسير الفسفوس، قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة.

كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا في عام 2019، وهو محتجز في زنازين سجن "النقب".