المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 632 و إصابة 329

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الليلة الماضية، إلى 632 قتيلاً و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم السبت: "إنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية".

وأضافت: "أسفرت الهزة أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، مبينةً أن القوات المسلحة والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تسخير جميع الإمكانيات من أجل تقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار".

ومن جانبها، قالت مصادر صحفية: "حتى الآن لا توجد حصيلة نهائية لأعداد الضحايا التي خلفها الزلزال الذي ضرب مراكش أمس الجمعة، مشيرةً لتعبئة واسعة من طرف السلطات في المناطق المتضررة ومن سكان تلك الأقاليم، وسط حالة من التضامن الكبير.

وأوضحت المصادر، أن هناك خلايا أزمات تتواجد في الأماكن المنكوبة من أجل تقديم المساعدات ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي القريبة.

وأشارت إلى أن بيان وزارة الداخلية المغربية تحدث عن أعداد الوفيات والإصابات ولم يتحدث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض حتى الآن.

وأكدت المصادر الصحفية، أن تلك الأرقام التي نشرت لضحايا الزلزال مرشحة للزيادة نظرا لقوة الهزة الأرضية.

ومن ناحيتها، ناشدت السلطات الصحية في المغرب المواطنين للتبرع بالدم إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش آسفي.