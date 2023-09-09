فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، بعد زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة قبل أيام قليلة ومكوثه حتى اليوم، بات المستفيدون من المنحة القطرية يزيدون البحث عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، وهل يمكن للسفير العمادي أن يُعلن عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 9 قبل أن يغادر القطاع، خاصة وأن الآلاف يعيلون على المنحة القطرية 100 دولار في إعالة أسرهم.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، كانت زيارة السفير القطري محمد العمادي لمتابعة مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع إضافة إلى الاجتماع مع المسؤولين في قطاع غزة، لكن لم تذكر أي مصادر عن أي أنباء تتعلق بموعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، لكن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تتابع مستجدات وتطورات صرف المنحة القطرية لشهر 9 الجاري.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، تصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة غالبا خلال الأيام الأخيرة من كل شهر، إذ يمكن لتلك الأسر الاستفادة من مبلغ 100 دولار "310 شيكل" المنحة القطرية كل شهر، لجلب مستلزمات أسرهم وأبنائهم، لاسيما وأنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية نتيجة الحصار المفروض على طاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، وفي تفاصيل زيارة السفير العمادي رفقة الوفد المرافق له إلى قطاع غزة، ليس له علاقة بصرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9، وإنما لمتابعة مشاريع قطر في غزة إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع مسؤولين في القطاع لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وإلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر 9.