الإعلام العبري: 76% من "الإسرائيليين" يعتقدون أن الأوضاع في الكيان "نحو الأسوأ"

فلسطين اليوم

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 9-9-2023، عن استطلاع للرأي العام "الإسرائيلي"، أظهر أن 76% من المستطلعين يعتقدون أن الوضع في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" قد تغير نحو الأسوأ خلال العام المنصرم، بينما يعتقد 6% فقط أنه تغير نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال الاستطلاع الذي أجرته "هيئة الأخبار العبرية كان"، أمس الجمعة ، حيث بين أن نحو 12% يرون أن الوضع العام في "إسرائيل" لم يتغير وبقي كما كان.

وبحسب "كان" العبرية، وعند التدقيق في تفاصيل الإجابات، فإننا نلاحظ أن بين ناخبي المعارضة في "إسرائيل"، أجاب 93% بأن الوضع تغير نحو الأسوأ، بينما بلغت من يعتقدون ذلك من ناخبي أحزاب الائتلاف 61%.

كما أظهر الاستطلاع، أنه في حال كان وضعك المالي الشخصي قد تغير نحو الأفضل أم نحو الأسوأ خلال العام المنصرم؟، قال 45% من المشاركين في الاستطلاع إنه تغير نحو الأسوأ في حين قال 11% إن وضعهم المالي قد تحسن، وقال 40% بأنه لم يتغير.

وحول مستقبل "إسرائيل"، أجاب 47% منهم بأنهم متشائمون و31% قالوا إنهم متفائلون، وتكشف الفجوة الكبيرة في الإجابة عن هذا السؤال في الاستقطاب الحاد في المجتمع بين أنصار الائتلاف وأنصار المعارضة.

كما بيّن الاستطلاع، أنه أجاب نحو 74% من المشاركين فيه من المعارضين للحكومة بأنهم متشائمون، مقابل 20% من مؤيديها، وأما وسط قطاع "المتدينين والحريديين"، فيما أجاب 64% من المستطلعة آراؤهم بأنهم متفائلون، وهي أعلى نسبة بين فئات المجتمع الصهيوني.