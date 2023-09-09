راصد جوي: غزة سجلت أمس رقماً قياسياً في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة عصراً

فلسطين اليوم

أكد قصي حلايقة الراصد الجوي اليوم السبت 9/7/2023 ،أن النصف الثاني من اليوم سنشهد تراجع للحالة الجوية وانتهاء الموجه الحارة ، حيث سنشهد هبوط في معدلات درجات الحرارة، وسحب منخفضة وهبات رياح تساعد على انخفاض ملموس على درجات الحرارة تخلصنا من الاجهاد الحراري.

وقال الراصد الجوي حلايقة خلال تصريحات خاصة: إن قطاع غزة سجل بالأمس درجات حرارة مرتفعة لم تسجلها الأيام الماضية حيث وصلت درجة الحرارة من 38-41 درجة مئوية من الشمال للجنوب، موضحاً ان الجفاف الكبير أدى لارتفاع درجات الحرارة بطريقة كبيرة في المناطق الساحلية .

وحول وجود ارتفاعات على درجات الحرارة الأيام القادمة ، أوضح أن المنطقة قد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بشكل فردي ولكن لا يوجد موجات كبيرة ، موضحاُ ان هناك انفكاك في فصل الصيف الذي كان مرهق هذا العام وشهدنا تطرف في درجات الحرارة غير متوقعة .

وتوقع حلايقة نتيجة التطرف الذي حدث في عدد من المناطق الساحلية أن تكون هناك عواصف رعدية وأمطار وسيول في فصل الخريف، وأن يكون الموسم الشتوي غزير بالأمطار ومبشر .