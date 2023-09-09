الجهاد الإسلامي تُشاطر المغرب الشقيق في مصابهم الجلل

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي، مصعب البريم، اليوم السبت 9-9-2023، أن الحركة تُشاطر إخواننا في المغرب الشقيق مصابهم الجلل وتسأل الله أن يتقبل شهداء الزلزال وأن يشفي الجرحى وأن يعوض المتضررين خيراً.

وقال البريم في تصريح صحفي: "أمام هذا الابتلاء نؤكد على وحدة الأمة الاسلامية والعربية في كل الظروف والمحن فنحن أمة واحدة نتداعى لإسناد بعضنا وتتأكد أخوتنا من خلال هذه الظروف الانسانية الصعبة".

وتابع قائلاً: "نحن على ثقة بإيمان أمتنا وإرادة شعوب الأمة أنها قادرة على النهوض بعد كل محنة وبعد كل مصاب والشعب المغربي له رصيده في ميدان الاحسان والعلم وخدمة الاسلام وقضايا الامة وفي مقدمتها قضية فلسطين بمركزيتها في ايمان ووعي الامة الاسلامية ".