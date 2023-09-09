غزة : انتهاء أزمة الكتب المدرسية نهاية الأسبوع الجاري

فلسطين اليوم

أعلن أحمد النجار مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم بغزة اليوم السبت 9/9/2023 ، ان خلل توزيع الكتب المدرسية في المدارس الحكومية و"الأونروا" سينتهي نهاية الأسبوع الجاري .

وأوضح النجار ان سبب أزمة الكتب يعود لوجود خلل في المطبعة التي تتولى طباعة الكتب المدرسة ، مشيراً الى ان الوزارة أخدت عدد من العناوين التي حدث فيها الخلل وقامت بتوزيعها على مطابع أخرى