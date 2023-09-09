بعد عودة رائحة الحريق بغزة.. البلدية: "عملية ردم المساحات المشتعلة في حجر الديك انتهت"

فلسطين اليوم

أكد المدير بقسم العلاقات العامة في بلدية غزة، حسني مهنا، اليوم السبت 9-9-2023، أن الحريق الذي اندلع في مكب نفايات منطقة "جحر الديك" تم السيطرة عليه، وتم تطويق مساحات كبيرة من الحريق ولم يتبقى إلا القليل من المساحة المشتعلة، مشيراً إلى أن عملية ردم المساحات المشتعلة في المكان انتهت بالكامل.

وقال مهنا خلال تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "لا زالت هناك أجزاء بسيطة مشتعلة في "جوانب مكب النفايات" في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، ويصعب السيطرة عليها".

وأضاف قائلاً:"إن السيطرة على "الأجزاء الصغيرة" التي لا زالت تنبعث منها الروائح الكريهة في مدينة غزة تحتاج لبعض الوقت؛ للانحدار الشديد لجوانب "المكب"، وكون أن الحريق اكتسح مساحة 50 دونماً من مساحة مكب النفايات الإجمالية والتي تقدر بـ220 دونماً".

وأرجع مهنا، السبب في انبعاث الروائح الكريهة التي يشعر بها المواطنين في ساعات الصباح الأولى في مدينة غزة؛ إلى المساحة المحدودة التي لا زالت مشتعلة في "جوانب مكب النفايات"، متأملاً أن يتم الانتهاء من الحريق بشكل كامل خلال اليومين القادمين.

تسلسل عمليات الإطفاء

وأضاف: "أعمال السيطرة على الحريق تركزت في البداية بمحاولة إخماده بالمياه، موضحاً أن مع اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة أصبح الأمر بلا جدوى، حيث قامت طواقم البلدة بعزل المناطق التي اشتعلت فيها النيران عن المناطق التي لم تشتعل فيها".

وتابع مهنا: "بعد ذلك قامت الطواقم بإخماد النيران بالمياه، ومن ثم فرد طبقة التربة؛ حتى لا تشتعل النيران مجدداً، مبيناً أن عملية فرد التربة فوق المناطق المشتعلة استهلكت وقتاً كبيراً من البلدية؛ ولذلك تأخر الأمر".

جهود كبيرة

وأشار إلى أن بلدية غزة بذلت جهوداً جبارة وكبيرة في السيطرة على الحريق، مشيراً إلى صعوبة الوضع في ظل الإمكانيات والموارد والآليات القليلة المتاحة لدى البلدية.

ولفت مهنا، إلى أن عملية إطفاء الحريق شاركت فيه العديد من الجهات المحلية، وخاصة مجلس النفايات المشترك للنفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال، وجهاز الدفاع المدني، وآليات وزارة الأشغال العامة والإسكان.