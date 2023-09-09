المرور بغزة: وفاة و43 إصابة بحوادث السير خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، عن وفاة شخص وإصابة 43 آخرين بجراح مختلفة، إثر حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت إدارة المرور في تصريح صحفي، أن 74 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها وفاة و43 إصابة مختلفة.

وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "إصابة واحدة خطيرة، و19 إصابة متوسطة، و23 إصابة أخرى طفيفة".

وبيّنت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 110 مركبات، جراء تلك الحوادث، بينها 5 دراجات نارية.