مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

فلسطين اليوم

نجح الجيش اللبناني، مساء أمس الجمعة، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

جاء ذلك من خلال تحميل الجيش اللبناني الفصيلين الرئيسيين حركتي "فتح وحماس" مسؤولية تثبيت وقف النار في المخيم.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أنه بقيت هناك قضية إجرائية عالقة تتصل بقدرة الفصيلين على ضمان إخلاء المدارس، التي يشكل الخروج منها نوعا من التسليم بعدم العودة للقتال، نظرا لمواقعها المؤثرة قتاليا.

وأشارت إلى بقاء أمر سياسي عالقا، وهو عدم التوصل إلى حل في قضية تسليم المطلوبين.

جدير ذكره أنه من المتوقع أن يشهد اليوم السبت استمرار الاتصالات والمساعي أملا بحلحلة القضايا العالقة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن جدية تعاون فتح وحماس تستطيع ضمان التهدئة في المخيم.