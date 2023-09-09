د. الديك يوضح وضع الجالية الفلسطينية في المغرب بعد الزلزال المدمر

فلسطين اليوم

أكد د. أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني اليوم السبت 9/9/2023 ، أن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في المغرب بخير ، ولم يصاب اي منهم بمكروه جراء الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية الليلة الماضية .

وقال الديك خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" منذ ان علمنا بوقع الزلزال المدمر في المغرب أجرينا اتصالات مع السفارة الفلسطينية في المغرب وتم التأكيد على ان جميع ابناء شعبنا في الجالية الفلسطينية بخير .

وشدد على ان شعبنا الفلسطيني يقف بجانب المغرب الشقيق في المصاب الجلل ، معرباً عن الاستعداد لتقديم المساعدة بتوجيهات من الجهات المختصة ، وخاصة ان فلسطين لها باع طويل لمساعدة الشعوب التي تتعرض لمثل تلك الكوارث .