هل نقل "العمادي" رسالة تحذيرية من "إسرائيل" إلى حركة "حماس"؟

فلسطين اليوم

كشفت قناة كان العبرية اليوم السبت 9/9/2023 ، عن رسالة تحذير أرسلتها "إسرائيل" إلى حركة حماس .

وبحسب القناة العبرية، فإن "إسرائيل" نقلت رسالة تحذيرية لحماس عبر وسطاء بأنه إذا حدثت عمليات إطلاق نار في الضفة أو إطلاق صواريخ خلال الأعياد اليهودية المقبلة، فسيتم الرد بقسوة.

ويشار الى ان السفير القطري محمد العمادي وصل قطاع غزة مساء الاربعاء الماضي ، في محاولة لاحتواء الاحتقان والتهديدات بين فصائل المقاومة و"اسرائيل" وخاصة بعد تزايد عمليات المقاومة في الضفة .

يشار إلى أن هذه الرسالة التحذيرية تأتي على خلفية التصعيد بالضفة الغربية، وازدياد عمليات إطلاق النار، والطعن، وحوادث الدهس.

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قد أجرى مساء الخميس جلسة تقييم أمني، قبيل الأعياد اليهودية.

وأضاف، "سيكون هناك من سيحاول مهاجمتنا في ظل العيد، لكن أقترح على جميع عناصر المقاومة بأن لا يحاولوا تجربتنا، إذا لزم الأمر سنوجه ضربة ساحقة لهم". وفق قوله