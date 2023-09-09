46 مفقودًا جراء إعصار مدمّر يضرب البرازيل

فلسطين اليوم

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم السبت 9-9-2023، أنّ عدد المفقودين من جرّاء الإعصار المدمّر الذي اجتاح جنوب البلاد، مطلع الأسبوع، وخلّف 41 قتيلاً على الأقلّ، ارتفع من 25 إلى 46 مفقودًا.

وقالت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في جنوب البلاد، أمس: "إنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل".

وكانت قد أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على ترك منازلهم.

وبحسب السلطات المحلية، بلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقًا لآخر التقديرات.

وأوضحت السلطات، أنه أدّى الإعصار إلى تدمير العديد من المباني في حين غمرت مياه الفيضانات مدنًا عدة.

وقالت: "إنّ 85 بلدية تضرّرت من جرّاء الإعصار".

ويُشار إلى أنه شهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة يرجح خبراء أن تكون متّصلة بالتغيّر المناخي.