شركة طيران "إسرائيلية" ترفض نقل نتنياهو إلى نيويورك.. والسبب!

فلسطين اليوم

للمرة الثالثة خلال أشهر ، رفض طيارو أكبر شركة طيران إسرائيلية "إل عال"، تسيير رحلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مدينة نيويروك الأميركية، للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا لما كشفت عنه القناة 13 العبرية أمس الجمعة.

القناة أوضحت أن شركة "إل عال" لم تطرح المناقصة الخاصة بالرحلة المرتقبة لنتنياهو والتي من المقرر أن تجري بعد نحو 10 أيام.

ووفقاً للقناة العبرية فإن هناك اتفاق ضمني بين طياري أسطول 777 التابع للشركة، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة بنتنياهو، وزوجته".

وأشارت القناة إلى أن الحديث عن طيارين مخضرمين ومن ذوي الخبرات في شركة إل عال، ومعظمهم من قدامى الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها طيارو الأسطول 777 قيادة رحلات خاصة برئيس الحكومة.

وأشارت إلى أن طياري الأسطول كانوا قد امتنعوا من التقدم للمناقصات الخاصة برحلتي نتنياهو إلى باريس وروما في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين.