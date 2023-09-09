رئيس الموساد: أعداؤنا يزدادون قوة ولا يجب الاستهانة بهم

فلسطين اليوم

قال رئيس جهاز الموساد "الإسرائيلي" ديفيد بارنياع: إن أعداء كيان الاحتلال الصهيوني يزدادون قوة يوماً بعد يوم، ويجب ألا نستهين بهم.

وأضاف رئيس الموساد: "يتعين علينا أن نعمل على إنشاء قوة الردع، وأن نسعى جاهدين من أجل التطبيع، لأن الدولة التي تحتقر السعي إلى السلام محكوم عليها بالانجرار إلى الحرب".

وتابع: "خلال حفل تكريم رؤساء الموساد السابقين والمتقاعدين، بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب "يوم الغفران"، "يجب ألا نقلل من شأن العدو وقدراته، ويجب ألا ننسى أن هناك دولًا ومنظمات من حولنا تزداد قوة لتهديد سلامنا هنا، ولا ينبغي لنا أن نبالغ في دعم حلفائنا في أوقات الأزمات".

ودعا إلى الوحدة الداخلية التي تعتبر أكبر قوة في الكيان الصهيوني، مؤكداً على أهمية "التعامل مع التحديات الوجودية التي يواجهها الكيان.