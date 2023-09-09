التجمّع الصحفي الديمقراطي يطالب "أجهزة السلطة" بوقف ملاحقة الصحفيين

فلسطين اليوم

استنكر التجمّع الصحفي الديمقراطي، اليوم السبت 9-9-2023، اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة اثنين من الزملاء الصحفيين، مطالباً بالإفراج الفوري عنهما، وضمان عدم المساس بحريّة العمل الصحفي، والكف عن ملاحقة الصحفيين.

وطالب "التجمّع"، نقابة الصحفيين باتخاذ مواقف واضحة ضد الانتهاكات بحق الجسم الصحفي.

ودعا "النقابة" لضرورة اتباع وسائل نقابيّة أكثر فعاليّة في مواجهة مثل هذه الانتهاكات، والانحياز المطلق لحريّة العمل الصحفي وعدم الارتهان لادّعاءات أجهزة الأمن ووعودها.

جدير ذكره أن الاستخبارات العسكرية، قد استدعت الصحفي جرّاح خلف للمقابلة، الاثنين الماضي، قبل أن تقوم باعتقاله وتحويله للنيابة العامة.

وبالرغم من صدور قرار قضائي من محكمة صلح جنين بتبرئة الصحفي خلف من التهمة الموجهة إليه، إلّا أنّ أجهزة الأمن تواصل اعتقاله والتحقيق معه.

وفي ذات الإطار، اعتقل جهاز المخابرات العامة مساء الأربعاء الصحفي حاتم حمدان عقب انتهائه من تغطية فعالية طلابيّة في جامعة بيرزيت دون إبداء أي سببٍ لاعتقاله.