أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، وتلاقي أسعار الدولار في مصر بشكل دائم حالة من الاهتمام الكبير والمتابعة من شريحة واسعة من المصريين وخاصة من التجار والمستثمرين الذين يبحثون عن التحديثات المتعلقة بالموضوع.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة التعاملات أمام مختلف البنوك المصرية، بالإضافة لأسعار العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

استقرار سعر الدولار في مصر

واستقر سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه عند مستوياته السابقة بينما تتفاوض الحكومة مع مؤسسات دولية لتأمين تمويل جديد.





مليار دولار من سندات عملتي الين والبوان

وكشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن مصر ستحصل على مليار دولار من السندات التي تستعد لطرحها بعملتي الين واليوان قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأضاف معيط بقوله: "وزارة المالية تجري حاليا مفاوضات مع البنك الآسيوي للبنية التحتية لإصدار ضمان للسندات باليوان الصيني".

وتابع: "إن مصر تحتاج لضمان بنصف مليار دولار لإصدار سندات باليوان الصيني، مشيراً إلى تأمين الضمانات الخاصة بإصدار السندات بالين الياباني".

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثاني عشر ليبلغ 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 34.87 مليار دولار في يوليو/تموز السابق.

وبحسب البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي ارتفع بنسبة 5% بنحو 1.7 مليار دولار ليصل إلى 34.878 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب مقارنة بحوالي 33.141 مليار دولار في أغسطس/آب 2022.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من سلة عملات هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.





أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

سعر الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ويتداول الدولار في السوق السوداء في مصر بين 39 جنيها و40 جنيها، رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وسجل الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.





أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.