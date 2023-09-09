فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في تقدير أولي، مقتل 296 شخصا، وإصابة 153 آخرين نقلوا للمستشفيات، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم.

وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

وقال سكان في مراكش إنّ بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

من جهته، قال أحد مواطني قال قرية أسنى الجبلية، القريبة من مركز الزلزال، إنّ معظم المنازل هناك تضررت. وأضاف أنّ "جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتاحة في القرية".

وإلى الغرب بالقرب من تارودانت، قال المدرس حميد أفكار، إنّه فرّ من منزله وإن هزات ارتدادية أعقبت الزلزال.

وأضاف: "اهتزت الأرض لمدّة 20 ثانية تقريباً. الأبواب فُتحت وأغلقت من تلقاء نفسها عندما نزلت من الطابق الثاني إلى الطابق السفلي".

من جانبها، أفادت القناة الأولى المغربية الرسمية، بأنّ الزلزال خلّف خسائر مادية بعدد من مدن المملكة.



ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد سكان مراكش إبراهيم هيمي قوله إنّه شاهد سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة وأنّ العديد من واجهات المباني تضررت، مضيفاً أنّ الخوف يُسيطر على الكثير من الأشخاص الذين ظلوا في الخارج تحسباً لوقوع زلزال آخر.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن أحد سكّان الصويرة الواقعة على بعد 200 كيلومتر غرب مراكش، قوله عبر الهاتف: "ليس هناك دمار كثير بل ذعر. سمعنا صرخات في وقت الزلزال. الناس في الساحات والمقاهي ويفضلون النوم خارجاً".

وفي 24 شباط/ فبراير 2004، ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمالي شرقي الرباط وأسفر عن 628 قتيلاً وأضرار مادية كبيرة.