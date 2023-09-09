لابيد لن ينضم لحكومة تضم نتنياهو في حال التطبيع مع السعودية

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت 9-9-2023، أن زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد يرفض بشدة المشاركة في حكومة تضم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو حال تطبيع العلاقات مع السعودية.

وقالت مراسلة القناة الـ12 العبرية: "إن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية سألوا زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لبيد عما إذا كان يرغب في الجلوس في الحكومة مع نتنياهو إذا نضجت اتفاقية التطبيع مع السعودية؛ فأجاب لبيد بالنفي المطلق".

وبحسب القناة العبرية، شدد لابيد على أن الاحتمال ليس على جدول الأعمال وأوضح أنه بدون دعمه حتى انضمام غانتس للحكومة لا يغير التوازن.

جدير ذكره أنه تشير التقديرات إلى أن نتنياهو وبايدن لن يلتقيا في البيت الأبيض، بل على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.