الاعتداء على مصحف أمام القنصلية التركية بنيويورك

فلسطين اليوم

أقدم شخص مجهول الهوية، أمس الجمعة، على تدنيس نسخة إنجليزية من المصحف الشريف أمام مبنى القنصلية التركية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت "وكالة الأناضول"، أن الحادثة وقعت، صباح أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي لنيويورك، حيث أقدم شخص على رمي نسخة من المصحف على الأرض ثم ركلها أمام المدخل الرئيس لمبنى البيت التركي الذي يضم القنصلية.

وبحسب الوكالة، فقد تدخل موظفو الأمن في البيت التركي لإبعاد المهاجم من أمام المبنى، ليتبين أن الكتاب الذي دنسه هو نسخة إنجليزية من المصحف.

وفي أعقاب ذلك، اتصل مسؤولو القنصلية بقسم شرطة نيويورك ووحدة الأمن الدبلوماسي لإبلاغهم بالحادثة.