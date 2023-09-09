طقس فلسطين.. هل تنخفض درجة الحرارة اليوم السبت؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.